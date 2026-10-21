Pożar domu w Perth z napisem o długu — ABC News Australia

W nocy w dwupiętrowym domu mieszkalnym na przedmieściu Mount Pleasant w Perth w Australii wybuchł pożar. Na podjeździe do posesji widniał angielski napis „pay your debt dog”, informuje ABC News.

Dom nie nadaje się do zamieszkania

Jednostki straży pożarnej przybyły do domu przy Ullapool Road około godziny 3:20 w środę rano. Według oficera okręgowego Departamentu Straży Pożarnej i Służb Ratunkowych Garetha Deague’a płomienie objęły oba piętra — od drzwi wejściowych po dach.

Gaszenie pożaru zajęło około godziny. Część dachu się zawaliła, a dom doznał znacznych uszkodzeń wewnętrznych i zewnętrznych i nie nadaje się już do zamieszkania. Policja Australii Zachodniej poinformowała, że nikt nie ucierpiał w tym zdarzeniu.

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Policja sprawdza wersję podpalenia

Przyczyna pożaru nie została jeszcze ustalona. Miejsce zdarzenia zbadali detektywi z jednostki policji Australii Zachodniej zajmującej się śledztwami w sprawie podpaleń, którzy sprawdzają możliwość celowego podpalenia.

Sąsiadka Lyn Davison powiedziała, że obudziły ją dwa głośne uderzenia, a następnie zobaczyła ogień nad tylną częścią domu. Według niej mieszkańcy posesji przebywają na urlopie. Dom został ostatnio sprzedany w 2019 roku za 2,25 mln dolarów.

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