W Perth w Australii podczas przesłuchań dotyczących okoliczności śmierci Jennifer i Gretl Petelczyc po raz pierwszy odtworzono nagrania połączeń alarmowych, które 18-letnia Gretl wykonała podczas zbrojnego ataku w ich domu na przedmieściu Floreat w maju 2024 roku. Jak informuje ABC News, Mark Bombara przyszedł do domu, szukając swojej żony Roweny, z którą mieszkał osobno.

Według informacji z przesłuchań Bombara miał dwa pistolety Glock i groził 59-letniej Jennifer oraz jej córce. W pierwszym połączeniu Gretl przekazała, że w domu znajduje się mężczyzna z bronią. Pracownicy Centrum Pomocy Policji odebrali to zgłoszenie dopiero po jednej minucie i 20 sekundach.

Połączenia i przybycie policji

Po rozłączeniu połączenia policja, wbrew oficjalnej procedurze, nie oddzwoniła do zgłaszającej ani nie wysłała funkcjonariuszy na miejsce, powiedziała w sądzie Rachel Young, przedstawicielka pomagająca koronerowi. Tymczasem Jennifer zadzwoniła do swojej przyjaciółki Roweny. Słyszała ona, jak Jennifer mówiła Bombarze, że Roweny nie ma w domu, i prosiła go, aby odłożył broń.

Podczas drugiego połączenia do służby Triple Zero Gretl szeptem powtarzała, że w domu jest mężczyzna z bronią. Następnie w nagraniu rozległy się krzyki i kolejny strzał. Napisała też do swojej siostry Lisle, która jechała w pobliżu z chłopakiem, prosząc ją o wezwanie policji i informując, że ma związane ręce.

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W swoim połączeniu do Triple Zero Lisle powiedziała operatorowi, że mężczyzna przystawił broń do głowy jej matki. W tym czasie do domu skierowano już kilka policyjnych pojazdów. Pierwsi funkcjonariusze przybyli 11 minut po pierwszym połączeniu Gretl, a wyspecjalizowani policjanci dokonali przymusowego wejścia do domu o 16:46 — 18 minut po tym połączeniu.

W środku znaleziono ciała Bombary i Jennifer Petelczyc. Gretl nadal wykazywała oznaki życia, przewieziono ją do Royal Perth Hospital, jednak wkrótce potem zmarła.

Oświadczenia rodziny Bombary

Podczas przesłuchań poinformowano również, że kilka miesięcy przed atakiem Bombara przeszedł dwa udary, w wyniku których doznał nabytego uszkodzenia mózgu. Jego córka Candice opisała zmiany w zachowaniu ojca jako znaczące i oświadczyła, że na początku maja prosiła lekarzy, aby nie wypisywali go ze szpitala Sir Charles Gairdner Hospital.

W liście do koronera Candice oraz jej bracia Isaac i Eden stwierdzili, że uszkodzenie mózgu doprowadziło do zmian w zachowaniu ich ojca oraz że miał on ciężkie objawy depresji i lęku. Rodzina wyraziła niezadowolenie z opieki medycznej, twierdząc, że szpital nie przeprowadził kompleksowej oceny stanu psychicznego, choć bliscy o to prosili. Podczas wstępnej oceny 7 maja Bombara zaprzeczał, że ma myśli samobójcze.

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