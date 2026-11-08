W Perth w Australii rowerzysta Peter Hutton wezwał policję Australii Zachodniej do częstszego nakładania mandatów na kierowców, którzy nie zachowują bezpiecznego odstępu podczas wyprzedzania rowerzystów. Mężczyzna zamontował na rowerze przednią i tylną kamerę, a od ubiegłego roku cztery razy zgłaszał policji niebezpiecznie bliskie wyprzedzanie, informuje ABC News.

Ostrzeżenia zamiast mandatów

Według Huttona w jednym przypadku policji nie udało się ustalić tożsamości kierowcy. Trzy pozostałe zgłoszenia zakończyły się formalnymi ostrzeżeniami i wyjaśnieniami dla kierowców. Rowerzysta powiedział, że podczas rozmowy ze śledczym usłyszał, iż jeden z kierowców uważał, że rowerzyści jechali trójką w jednym rzędzie, i rzekomo chciał „dać nam nauczkę”.

W Australii Zachodniej od 2017 roku kierowcy muszą zachować co najmniej metr odstępu podczas wyprzedzania rowerzysty przy prędkości do 60 km/h oraz 1,5 metra, jeśli prędkość jest wyższa. Za naruszenie grozi mandat w wysokości 400 dolarów australijskich i cztery punkty karne. Hutton podkreślił, że coraz bardziej obawia się o własne bezpieczeństwo: od początku roku na drogach stanu zginęło sześciu rowerzystów.

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Stanowisko policji i dane rowerzystów

Policja Australii Zachodniej oświadczyła, że ocenia każde zgłoszenie indywidualnie, uwzględniając okoliczności i dostępne dowody. W zależności od sytuacji funkcjonariusze mogą przeprowadzić działania wyjaśniające, wydać ostrzeżenie, nałożyć mandat lub podjąć inne kroki. Policja zaznaczyła, że ostrzeżenie ma charakter formalny i jest odnotowywane w systemie.

Catherine Bates, dyrektorka Amy’s Foundation, powiedziała, że niebezpieczne wyprzedzanie często nie jest zgłaszane policji. Z danych ankietowych organizacji wynika, że w Australii Zachodniej takie sytuacje zgłasza około co piąty rowerzysta, a odpowiedź od policji otrzymuje tylko 30% osób, które się zgłosiły. Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Australii Zachodniej poinformowała o współpracy z WestCycle w ramach kampanii Ride Safely Together, która wzywa kierowców i rowerzystów do wzajemnego szacunku oraz przestrzegania minimalnego odstępu przy wyprzedzaniu.

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