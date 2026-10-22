W Perth w Australii zamknięto wszystkie plaże w rejonie Cottesloe po tym, jak wczesnym rankiem na brzeg South Cottesloe wyrzucona została tusza martwego wieloryba o długości około ośmiu metrów. Tusza była w znacznym stopniu rozłożona. To już drugi przypadek w ostatnich tygodniach, gdy martwy wieloryb został wyrzucony na plaże Perth.

Plaże zamknięto na czas sprzątania

Jak informuje ABC News, burmistrzyni Cottesloe Melissa Harkins oświadczyła, że gmina zamknęła wszystkie lokalne plaże, w tym główną plażę Cottesloe, gdzie zainstalowano barierę przeciw rekinom. Ograniczenia wprowadzono w związku z obawami o zwiększoną aktywność rekinów w okolicy.

Harkins zaapelowała do osób przybywających do Cottesloe, by nie wchodziły do wody do czasu wywiezienia tuszy oraz jeszcze przez pewien czas po tym. Jak powiedziała, pracownicy rady planowali usunąć szczątki wieloryba tego samego ranka.

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Tusza trafi na wysypisko

Do sprzątania gmina miała wykorzystać buldożery. Burmistrzyni zaznaczyła, że tusza jest na tyle mała, iż można ją załadować na ciężarówkę Rady Miejskiej Cottesloe i wywieźć na wysypisko.

27 września na południową część plaży City Beach wyrzucona została tusza humbaka o długości 13 metrów i wadze 72 ton. Do jej usunięcia potrzebny był wówczas dźwig, a koszt prac wyniósł niemal 180 tys. dolarów.

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