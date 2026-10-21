W australijskim Perth policja zatrzymała 56-letniego mężczyznę po zgłoszeniach o słownych groźbach w biurze okręgowym posłanki parlamentu stanowego Australii Zachodniej Hannah Beazley. Według ABC News Australia mężczyzna miał rzekomo przy sobie nunczako.

Wezwanie policji

Policja poinformowała, że około godziny 13:15 otrzymała zgłoszenie o mężczyźnie, który zakłócał porządek w biurze przy Albany Highway w Victoria Park, wewnętrznym przedmieściu Perth. W oświadczeniu organów ścigania zaznaczono również, że mężczyzna kierował słowne groźby.

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Zatrzymanie w Bentley

Mężczyznę odnaleziono w sąsiedniej dzielnicy Bentley, gdzie został zatrzymany. Współpracuje on z policją w ramach ustalania okoliczności incydentu. W wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń.

Do incydentu doszło dwa dni po ataku na federalną przedstawicielkę okręgu Indi Helen Haines. Według ABC została ona potrącona przez samochód w pobliżu biura okręgowego, a parlamentarzystka przebywa w szpitalu w stanie krytycznym.

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