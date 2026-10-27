W Perth w Australii 30-letnia Hannah Louise Glover złożyła zeznania przed Sądem Najwyższym Australii Zachodniej w sprawie Jamesa Anthony'ego Sorgiovanniego, oskarżonego o zabójstwo Tary Morrison w Busselton w kwietniu 2024 roku. Glover przyznała się do zabójstwa Morrison podczas procesu, informuje ABC News.

Zeznania Glover

Według Glover w noc zabójstwa ona, Morrison i Sorgiovanni zażywali metamfetaminę oraz GHB, nazywane także „fantasy”. Powiedziała, że Morrison przyszła do jej domu z ubraniami i jedzeniem i miała tam zostać, jednak, według jej wersji, Sorgiovanni był temu przeciwny z zazdrości.

Glover oświadczyła również, że usłyszała płacz swojej małoletniej córki i rzekomo zobaczyła Morrison z dzieckiem, gdy ta próbowała podać mu GHB. Według jej zeznań powstrzymała to, a później Sorgiovanni zapytał ją, co zamierza zrobić.

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Zarzuty wobec Sorgiovanniego

Glover powiedziała sądowi, że Morrison weszła do jej sypialni, gdzie Sorgiovanni chwycił ją za ręce, po czym Glover zadała jej rany nożem. Zapytana przez prokuratora, czy to ona zadała wszystkie ciosy nożem, Glover potwierdziła i powiedziała, że mogło ich być od 10 do 15.

Jednocześnie Glover oświadczyła, że później widziała, jak Sorgiovanni zadał Morrison ranę w okolicy klatki piersiowej. Powiedziała, że używała jednego noża i nie wie, jak ciało Morrison znalazło się w szafie jej córki. Glover przyznała się do winy po tym, jak w sądzie zeznawała osadzona, która twierdziła, że Glover rzekomo przyznała się do zabójstwa w więzieniu.

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