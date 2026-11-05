W Perth w Australii 40-letniej kobiecie postawiono zarzut stalkingu w okolicznościach obciążających z zamiarem zastraszenia senatora Australijskich Zielonych Jordona Steele'a-Johna. Jak podaje ABC News Australia, policja twierdzi, że kobieta z Perth była byłą partnerką senatora.

Sprawę rozpatrzy sąd w Perth

Śledczy z jednostki policji Australii Zachodniej zajmującej się przemocą domową oświadczyli, że kobiecie postawiono również zarzut żądania mienia za pomocą pisemnych gróźb. Ma ona stanąć przed Sądem Magistrackim w Perth.

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Niezależne dochodzenie w sprawie senatora

W październiku Steele-John wziął urlop od obowiązków parlamentarnych po tym, jak grupa obecnych i byłych pracowników partii napisała do lidera Zielonych Davida Shoebridge'a. W liście przedstawiono liczne zarzuty poważnego niewłaściwego postępowania senatora związanego z jego zachowaniem w obecności kobiet.

Steele-John zaprzeczył tym zarzutom, między innymi w obszernym liście, który później usunięto z mediów społecznościowych. Oddział Zielonych w Australii Zachodniej zlecił niezależne dochodzenie. Shoebridge wcześniej oświadczył, że urlop senatora był odpowiedni w tych okolicznościach i że nie wyciągnie wniosków przed zakończeniem postępowania sprawdzającego.

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