Wieczorem 6 listopada 2026 roku w restauracji specjalizującej się w daniach z kurczaka w miejscowości Cartavio na północy Peru zadziałało urządzenie. Lokal znajduje się na początku ulicy Jirón Real, około przecznicy od miejscowego komisariatu policji.

Jak informuje The Rio Times, do incydentu doszło około godziny 22:15 w dystrykcie Santiago de Cao, w prowincji Ascope w regionie La Libertad. Lokalne doniesienia, na które powołuje się gazeta, wskazują, że incydent spowodował jedynie straty materialne. W tych doniesieniach nie ma informacji o poszkodowanych.

Uszkodzenia w restauracji

Według jednego z doniesień wybito szybę w głównym wejściu, a także uszkodzono stoły i krzesła. W innym doniesieniu mowa była o wybitych oknach i lustrach na sali restauracyjnej; odwiedzających wyprowadzono z budynku.

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Policjanci przybyli na miejsce, zebrali dowody i wszczęli śledztwo. Według stanu na 9 listopada 2026 roku nie informowano o zatrzymaniach.

List z pogróżkami

Według wstępnych informacji na miejscu rzekomo znaleziono list z pogróżkami skierowany do właścicieli lokalu. Jedno z doniesień twierdziło, że list był podpisany nazwą „La nueva jauría del valle” i zawierał numer telefonu, jednak policja nie potwierdziła tych informacji.

Doniesienia różnie opisują także urządzenie: świadkowie w jednej z wersji mówili o ładunku wybuchowym wewnątrz lokalu, a w innych — o urządzeniu zapalającym lub koktajlu Mołotowa przy wejściu. Funkcjonariusze nie wskazali sprawców ani nie potwierdzili motywu ataku.

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