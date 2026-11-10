Archeolodzy odkryli w Peru szczątki niemowlęcia z okresu Nazca, które miało rzadką wadę wrodzoną — cyklopię. Analiza DNA potwierdziła, że przyczyną tego stanu była trisomia 13, znana również jako zespół Pataua, donosi Live Science.

Pochówek w ceramicznej urnie

Szkielet znaleziono na stanowisku archeologicznym Jauranga w dolinie Palpa w południowym Peru. Niemowlę pochowano w ceramicznej urnie wraz z innym dzieckiem płci żeńskiej, które nie miało anomalii szkieletowych. Badacze datują pochówek na środkowy okres Nazca — około 325–440 roku n.e.

Dziecko z cyklopią leżało na dnie urny, a drugie — nad nim. Naukowcy przypuszczają, że oboje pochowano w ramach jednego wydarzenia. Analiza genetyczna wykazała również, że niemowlęta nie miały wspólnej matki.

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Rzadka anomalia genetyczna

W czaszce niemowlęcia odkryto jeden oczodół pośrodku twarzy, bardzo małą mózgoczaszkę oraz inne zaburzenia rozwoju kości czaszki. Takie cechy odpowiadają cyklopii — stanowi, w którym przednia część mózgu płodu nie dzieli się na lewą i prawą półkulę. Według współczesnych danych medycznych cyklopia występuje w przybliżeniu w jednym przypadku na 100 tysięcy urodzeń.

Sekwencjonowanie genomu wykazało dodatkową kopię chromosomu 13. Trisomia 13 jest jedną z głównych chromosomalnych przyczyn cyklopii, chociaż anomalia ta występuje jedynie w niewielkiej części przypadków zespołu Pataua. Ocena wieku niemowlęcia w chwili śmierci wskazuje, że dziecko mogło przeżyć po urodzeniu kilka tygodni lub miesięcy.

Pochówek dwojga niemowląt w jednej urnie jest nietypowy dla kultury Nazca. Jednocześnie brak szczególnych przedmiotów grobowych oraz pochówek na zwykłym cmentarzu nie dają podstaw, by uznać, że dziecko z anomalią pochowano inaczej niż inne niemowlęta.

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