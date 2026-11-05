Na lotnisku w Limie w Peru zatrzymano obywatela Polski i dwóch obywateli Niemiec, którzy, według RMF24, próbowali wywieźć z kraju ponad 3 tysiące ptaszników. Cudzoziemcy planowali polecieć do Niemiec.

Pająki ukryto w bagażu

Peruwiańska Narodowa Służba Leśna i Dzikiej Przyrody SERFOR poinformowała, że pająki znaleziono w bagażu zatrzymanych. Wśród zabezpieczonych okazów były jaja, młode i dorosłe osobniki. Pracownica SERFOR Cora Suárez oświadczyła, że pająki zebrano w różnych regionach Peru; wśród nich mogą być gatunki, które nie zostały jeszcze opisane przez naukę.

Specjaliści zidentyfikowali już część znalezionych pająków jako Pamphobeteus antinous — jeden z największych gatunków ptaszników w Ameryce Południowej. W Peru gatunek ten jest uznawany za zagrożony i chroniony prawem.

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Możliwa kara

SERFOR zaznaczyła, że jeden z zatrzymanych, według publikacji naukowych, może być znanym badaczem ptaszników. Urząd przypuszcza, że pająki mogły być wywożone w celach kolekcjonerskich, badawczych lub do trzymania jako zwierzęta domowe.

Władze zareagowały na anonimowe zgłoszenie o prawdopodobnym przemycie, po czym policja zatrzymała podejrzanych. Za nielegalny transport dzikich zwierząt w Peru grozi kara od trzech do pięciu lat więzienia, a w przypadku gatunków chronionych maksymalny wymiar kary może wynieść siedem lat. Po zakończeniu kontroli ptaszniki zostaną przekazane do upoważnionej hodowli.

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