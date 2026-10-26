Archeolodzy odkryli na północy Peru pochówek dziecka w wieku poniżej dwóch lat, datowany na VI lub VII wiek. Według Carlosa Rengifo-Chungi, kierownika Projektu Archeologicznego Huacas de Moche Uniwersytetu w Trujillo, bogate wyposażenie grobowe i położenie grobowca wskazują, że dziecko prawdopodobnie należało do elity kultury Moche. O odkryciu informuje Live Science.

Przedmioty w pochówku

W grobowcu znaleziono niewielki szkielet, płci dziecka jeszcze nie ustalono. Obok znajdowały się 32 ceramiczne przedmioty związane z kulturą Moche, w tym dwa naczynia z przedstawieniami jeńców z linami na szyjach. Archeolodzy odkryli także dwa miedziane przedmioty: dyskopodobny obiekt przykrywający twarz dziecka oraz przedmiot w kształcie półksiężyca przy jego stopach.

Jeden z ceramicznych przedmiotów przedstawia prawdopodobne bóstwo o ludzkim ciele, ptasich skrzydłach i ogonie. Postać trzyma kwadratową tarczę i kielich, a obok niej ukazano dwa ptasie pomocniki w ceremonialnych strojach. Rengifo-Chunga zaznaczył, że niektórzy badacze mogą interpretować ten wizerunek jako bóstwo w procesie przemiany.

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Rzadki obrzęd pogrzebowy

Grobowiec odkryto na platformie Uhle kompleksu archeologicznego Huacas de Moche. Jest to mauzoleum przylegające do świątyni Huaca de la Luna, gdzie znajduje się dziedziniec znany archeologom jako Dziedziniec Węży. Spośród ponad 80 pochówków odkrytych tam wcześniej jest to jedyny znany pochówek dziecka o tak bogatej oprawie.

Wizerunki jeńców są związane z powszechnym w sztuce Moche „rytuałem walki”. W takich scenach dwóch wojowników walczy, a zwyciężonego pozbawia się odzieży i broni, wiąże liną za szyję i składa w ofierze z człowieka. Obecność takich przedmiotów w pochówku dziecka jest nietypowa, ponieważ podobne motywy mogły zazwyczaj wskazywać na udział zmarłego w działaniach bojowych. Artefakty przekazano do laboratoriów Muzeum Santiago Uceda Castillo w Peru w celu konserwacji.

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