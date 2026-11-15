W niedzielę wieczorem doszło do pożaru w podziemnym centrum przesiadkowym autobusów Jamsil w dzielnicy Songpa, w południowo-wschodnim Seulu w Korei Południowej. Ogień pojawił się około godziny 19:12, informuje Korea Herald.

Działania służb ratunkowych

Do centrum skierowano 22 jednostki sprzętu oraz 88 funkcjonariuszy straży pożarnej, aby ugasić pożar. Ogień ugaszono około 29 minut po jego wybuchu. Działania gaśnicze trwały mniej niż pół godziny.

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Na zdjęciu opublikowanym wraz z informacją widać ludzi opuszczających centrum transportowe, którego pomieszczenia wypełnił dym. Do incydentu doszło w podziemnym obiekcie przeznaczonym do przesiadek autobusowych.

Informacje o poszkodowanych

Według stanu na moment publikacji nie było informacji o poszkodowanych. Policja i służby pożarnicze badają przyczyny pożaru oraz oceniają rozmiar spowodowanych przez niego szkód. W chwili przekazania informacji przyczyna pojawienia się ognia pozostawała nieustalona, podobnie jak ocena zakresu uszkodzeń.

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