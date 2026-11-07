Policja w Australii Południowej zatrzymała 33-letniego mężczyznę i postawiła mu zarzuty stalkingu oraz nękania. Według organów ścigania domniemanym celem jego działań była marszałkini Izby Zgromadzenia Australii Południowej Nat Cook.

Zatrzymanie w Reynella East

Jak podaje ABC News Australia, w piątek funkcjonariusze przybyli do domu mężczyzny w Reynella East, południowym przedmieściu Adelaide, gdzie został on zatrzymany i usłyszał zarzuty.

Policja oświadczyła, że mężczyzna miał rzekomo naruszyć ostrzeżenie wydane mu wcześniej w tym roku. Według śledczych następnie wielokrotnie publikował w mediach społecznościowych wpisy dotyczące osoby, której dotyczy sprawa.

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Posiedzenie sądu i wpisy

Mężczyzna został zwolniony za kaucją. Ma stawić się przed Sądem Magistrackim w Christies Beach 7 grudnia.

Według ABC News Australia zatrzymany opublikował na swoich stronach na Facebooku i Instagramie nagranie z kamer monitoringu, na którym zarejestrowano zatrzymanie na jego posesji. We wpisie oświadczył, że powodem aresztowania były trzy publikacje na Facebooku, w tym montaż wideo o osobach, które oskarżył o znęcanie się nad nim i jego rodziną. Nie odpowiedział na prośbę redakcji o komentarz.

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