W Australii Południowej niektórzy producenci jaj ponownie wypuszczają kury z chowu wolnowybiegowego na zewnątrz, ponieważ liczba wykryć ptasiej grypy H5 w stanie spada w ostatnich tygodniach. Jak informuje ABC News, dobrowolne zalecenie władz stanowych, aby trzymać drób wolnowybiegowy w zamkniętych pomieszczeniach, nadal obowiązuje i ma pozostać w mocy do 20 listopada.

Rolnik Darren Letton, który prowadzi Glenview Poultry Farm w Pike River w regionie Riverland, w sierpniu przeniósł swoje kury do pomieszczeń jako środek ostrożności. W tym czasie H5N1 wykryto wśród dzikich ptaków, a liczba potwierdzonych przypadków szybko rosła. W ubiegłym tygodniu Letton ponownie wypuścił ptaki na zewnątrz, choć zaznaczył, że decyzja nie była dla niego łatwa.

Ryzyko dla gospodarstw utrzymuje się

Według Lettona inni producenci drobiu wolnowybiegowego wybierają różne podejścia: część trzyma kury w pomieszczeniach, inni nie mogą tego zrobić, a niektórzy rozważają koszty. Jednocześnie branża drobiarska nie zgłosiła przypadków ptasiej grypy w gospodarstwach rolnych w Australii.

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Rolnik brał również pod uwagę możliwe koszty zmiany opakowań. Australijska Komisja ds. Konkurencji i Ochrony Konsumentów wydała wytyczne, zgodnie z którymi nie będzie podejmować działań egzekucyjnych wobec producentów sprzedających jaja lub mięso drobiowe jako produkty wolnowybiegowe przez okres do 90 dni. Dotyczy to tych, których objęło obowiązkowe zarządzenie lub dobrowolne zalecenie trzymania drobiu w pomieszczeniach. Po tym okresie producenci potrzebują alternatywnego oznakowania.

Liczba wykryć spada

Główna lekarz weterynarii Australii Południowej Skye Fruen poinformowała, że według stanu na poniedziałek w stanie odnotowano 342 przypadki ptasiej grypy. Jak powiedziała, liczba wykryć spada w ostatnich tygodniach, jednak wirus nie zniknął całkowicie. Ostrzegła, że przedostanie się wirusa do nowego gatunku zwierząt może ponownie przyspieszyć jego rozprzestrzenianie.

Fruen zaznaczyła, że zalecenie dla ferm jaj i drobiu jest stale analizowane, ale na razie nie zostało zmienione ze względu na istniejące ryzyko. Poradziła, by trzymać kury w pomieszczeniach, jeśli jest to możliwe i bezpieczne, uwzględniając nie tylko bioasekurację, lecz także dobrostan ptaków.

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