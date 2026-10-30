W Australii Południowej liczba osób, które zginęły na drogach, osiągnęła 89. To więcej niż w całym 2025 roku, gdy na drogach stanu zginęło 87 osób. W obliczu tych statystyk działaczka na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego Kat Brown zaapelowała do kierowców o zachowanie uwagi, informuje ABC News.

Wypadek z 2015 roku

Brown opowiedziała o wypadku z 2015 roku, w którym zginęła jej dwuletnia córka Indi. Podczas wielkanocnej podróży jechała pickupem szutrową North Coast Road w kierunku Point Turton na półwyspie Yorke. W samochodzie był także jej pięcioletni syn Taj.

Według Brown poruszała się poniżej obowiązującego ograniczenia prędkości, ponieważ warunki na świeżo wyrównanej drodze były śliskie. Na łagodnym zakręcie straciła przyczepność. Po próbie skorygowania toru jazdy przednie koło po stronie pasażera wjechało w miękki nasyp ziemi powstały po równaniu drogi, samochód przewrócił się i sunął aż do zderzenia z drzewem.

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Brown na krótko straciła przytomność, a gdy ją odzyskała, usłyszała odpowiedź syna, ale nie córki. Wyciągnęła Taja przez okno samochodu. Indi, jak podaje jej matka, zginęła natychmiast. Brown nie postawiono zarzutów w związku z wypadkiem.

Apel o uwzględnianie warunków drogowych

Działaczka podkreśliła, że do wypadków może dochodzić nie tylko z powodu czynników, które policja nazywa „fatalną piątką”: przekraczania prędkości, nietrzeźwości, rozproszenia uwagi, niebezpiecznej jazdy lub niestosowania pasów bezpieczeństwa. Wskazała, że na bezpieczeństwo wpływają również warunki drogowe oraz prowadzenie nieznanego pojazdu.

Komisarz policji Australii Południowej Grant Stevens oświadczył, że każda śmierć na drodze jest zbyt wielką stratą dla rodzin. Jego syn Charlie odniósł śmiertelne obrażenia w wypadku z ucieczką z miejsca zdarzenia 17 listopada 2023 roku. Według policji 15 osób, które zginęły w tym roku na drogach stanu, miało od 40 do 49 lat. Stevens powiązał ten wskaźnik z nadmierną pewnością siebie kierowców i zaapelował, by nie tracić koncentracji za kierownicą.

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