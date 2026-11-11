W Australii Południowej zmarła młoda osoba dorosła zakażona inwazyjną chorobą meningokokową. Lokalny resort zdrowia potwierdził jej śmierć w środę, podaje ABC News.

Dwudziesty drugi przypadek w tym roku

O samym przypadku 31 października poinformowali minister zdrowia stanu Blair Boyer i naczelna urzędniczka ds. zdrowia publicznego Nicola Spurrier. Resort nie ujawnił dalszych informacji o zmarłej osobie ze względu na wymogi dotyczące poufności danych.

Bliskim kontaktom zakażonej osoby podano profilaktyczne antybiotyki. SA Health poinformował również, że nie odnotowano nowych przypadków choroby meningokokowej. Był to 22. przypadek w stanie od początku roku.

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Apel o szczepienia

Resort przypomniał, że brak leczenia po wystąpieniu objawów zwiększa ryzyko niepełnosprawności i śmierci. Do grup szczególnie narażonych należą nastolatki i bardzo małe dzieci. Nicola Spurrier i Blair Boyer zaapelowali do rodziców o szczepienie dzieci poniżej 12. miesiąca życia, a także uczniów 10. roku nauki, którzy są uprawnieni do bezpłatnego szczepienia w ramach programu stanowego.

W 2023 roku na tę chorobę zmarł 36-letni mężczyzna z Australii Południowej.

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