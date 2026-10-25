W Australii Południowej wydatki na Narodowy Program Ubezpieczeń dla Osób z Niepełnosprawnościami (NDIS) w 2030 roku mogą być o 1,3 mld dolarów australijskich niższe niż według wcześniejszej trajektorii wzrostu. Wynika to z raportu Deloitte Access Economics, informuje ABC News Australia.

Autorzy dokumentu uważają, że stan jest nieproporcjonalnie narażony na federalne zmiany w NDIS. Według szacunków Deloitte taka różnica w wydatkach odpowiada od 10 tys. do 15 tys. stanowisk w sektorach opieki i administracji finansowanych przez NDIS.

Ryzyko dla zatrudnienia i usług

W sierpniu rząd federalny przyjął zmiany legislacyjne mające ograniczyć budżet NDIS do około 55 mld dolarów australijskich rocznie do 2030 roku zamiast prognozowanych 70 mld. Reforma przewiduje ograniczenie finansowania udziału społecznego i lokalnego, a także bardziej rygorystyczne wymogi dostępu do programu.

Deloitte wskazał, że w poprzednim roku finansowym sektory handlu detalicznego, rekreacji i inne branże Australii Południowej skorzystały z około 900 mln dolarów australijskich wydatków NDIS na udział społeczny i lokalny. Starszy partner Deloitte Access Economics David Rumbens oświadczył, że ograniczenie finansowania może utrudnić opiekunom uczestników NDIS wejście na rynek pracy.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Organizacja broniąca praw osób z niepełnosprawnościami JFA Purple Orange ostrzegła, że reforma może przenieść obciążenie finansowe i popyt na inne systemy, w tym na stanowy system ochrony zdrowia.

Finansowanie Thriving Kids

Część reformy przewiduje przeniesienie do nowego programu Thriving Kids dzieci poniżej dziewiątego roku życia z opóźnieniami rozwojowymi lub autyzmem, które mają niskie lub umiarkowane potrzeby wsparcia. Rządy Australii Południowej i Australii przeznaczyły na ten program 230,3 mln dolarów australijskich na pięć lat, z czego stan przekaże 135,5 mln.

Jednocześnie Deloitte szacuje, że według wcześniejszej trajektorii NDIS wydatki na tę grupę dzieci w 2031 roku wyniosłyby 310 mln dolarów australijskich. Władze stanowe oświadczyły, że nie planują zwiększać swojego wkładu w Thriving Kids. Pierwszy etap programu rozpoczął się w październiku, a pełne wdrożenie zaplanowano do stycznia 2028 roku.

Czytaj nas na