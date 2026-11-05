Sześć centrów opieki nad dziećmi sieci Edge Early Learning w Australii Południowej na stałe zakończy działalność w piątek, 6 listopada. Administratorom spółki nie udało się znaleźć nabywcy dla dwóch placówek w Angle Vale oraz po jednej w Flagstaff Hill, Mount Barker, Seacombe Heights i Port Augusta.

Jak informuje ABC News, rodziny dowiedziały się o zamknięciach z listów w środę. Niektóre z nich otrzymały zaledwie 48 godzin na znalezienie alternatywnej opieki nad dziećmi.

Nie znaleziono nabywcy dla placówek

Grupa Edge Early Learning została objęta procedurą dobrowolnej administracji w sierpniu. Firma KordaMentha, pełniąca funkcję administratora, znalazła nabywców dla wielu centrów sieci w Australii Południowej i Queenslandzie.

Według administratorów przeprowadzili oni szeroko zakrojoną kampanię sprzedażową, jednak nie otrzymali żadnych akceptowalnych ofert, które umożliwiłyby dalsze funkcjonowanie sześciu placówek. Organizacja non-profit Goodstart Early Learning początkowo planowała nabyć te centra w ramach oferty zakupu 31 placówek w całej Australii, lecz wycofała się podczas badania due diligence.

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Następnie KordaMentha zwróciła się do innych nabywców sieci oraz stron, które wcześniej interesowały się tymi centrami, jednak nie udało się znaleźć alternatywnego kupca.

Rodzice szukają alternatywnych miejsc

Rodzice dzieci uczęszczających do centrum w Flagstaff Hill mówili o rozczarowaniu spowodowanym późnym powiadomieniem. Mieszkaniec Port Augusta Andrew Padgett stwierdził, że zamknięcia stworzą szczególne trudności dla rodzin potrzebujących opieki nad dziećmi ze względu na zobowiązania zawodowe.

W liście do rodzin w Port Augusta administracja poradziła, aby odebrały osobiste rzeczy dzieci do ostatniego dnia działalności centrum, a także poinformowała o zwrocie pieniędzy za usługi opłacone z góry. Rodzicom zaproponowano jako alternatywę Port Augusta Child Care Centre, jednak dyrektor wykonawczy rady miejskiej Port Augusta John Banks powiedział, że placówka jest już pełna i przyjmuje zgłoszenia na listę oczekujących.

Premier Australii Południowej Peter Malinauskas powiedział, że zwróci się do rządu federalnego o dodatkowe informacje dotyczące zamknięć.

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