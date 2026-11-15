W Korei Południowej 46% pracowników w wieku od 15 do 29 lat w sierpniu 2026 roku pracowało na umowach bez gwarancji zatrudnienia. Jest to najwyższy wskaźnik od początku prowadzenia takich statystyk w 2003 roku, informuje Korea Herald, powołując się na dane Ministerstwa Danych i Statystyki.

Pięć lat wzrostu

Odsetek młodych pracowników z nieregularnymi umowami rósł piąty rok z rzędu, począwszy od 2022 roku. Od 2003 roku zwiększył się o 14,2 punktu procentowego — był to największy wzrost spośród wszystkich grup wiekowych. W przypadku pracowników w wieku od 50 do 59 lat wskaźnik wzrósł o 7,1 punktu procentowego, a wśród osób w wieku od 30 do 39 lat — o 2,2 punktu.

W południowokoreańskich firmach regularne umowy o pracę zwykle zapewniają stałą gwarancję zatrudnienia. Ich udział wśród wszystkich miejsc pracy w 2026 roku wyniósł 61,5%. Miejsca pracy bez takiej gwarancji określa się jako nieregularne. Ogółem udział pracowników zatrudnionych nieregularnie we wszystkich grupach wiekowych wzrósł z 32,6% w 2003 roku do 38,5% w 2026 roku.

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Pracodawcy szukają doświadczenia

Badanie 500 firm zatrudniających co najmniej 100 pracowników, przeprowadzone przez Federację Przedsiębiorstw Korei, wykazało, że 67,6% pracodawców uważa doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie za główne kryterium przy zatrudnianiu nowych pracowników. W ubiegłym roku 28,1% nowo zatrudnionych pracowników miało już doświadczenie zawodowe w swojej dziedzinie, a 46,5% z nich pracowało w niej od roku do dwóch lat.

Jednocześnie 30,5% absolwentów uniwersytetów poinformowało, że zrobiło co najmniej semestralną przerwę w nauce, aby wzmocnić swoje kwalifikacje. Dla 15,9% młodych ludzi pierwszą pracą była branża zakwaterowania i gastronomii. Wskaźnik zatrudnienia młodzieży w październiku wyniósł 42,9% — był to najniższy wynik dla tego miesiąca od 2020 roku.

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