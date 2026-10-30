W Korei Południowej w 2025 roku zarejestrowano 6608 zgłoszeń przemocy wobec osób z niepełnosprawnościami, o 9,6% więcej niż rok wcześniej. Spośród nich 3375 zgłoszeń sklasyfikowano jako zgłoszenia dotyczące podejrzenia przemocy, a liczba potwierdzonych przypadków wyniosła 1505, czyli około 4% więcej rok do roku, informuje Korea Herald, powołując się na dane Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej.

Zgłoszenia od poszkodowanych

Nieco ponad jedna czwarta zgłoszeń dotyczących podejrzenia przemocy pochodziła od specjalistów, którzy są prawnie zobowiązani do zgłaszania takich przypadków. Do tej grupy należą pracownicy instytucji pomocy społecznej, medycy i nauczyciele. Liczba takich zgłoszeń wzrosła o 12,3%.

Zgłoszenia od osób, które nie mają prawnego obowiązku zgłaszania przemocy, stanowiły 73,5% wszystkich zgłoszeń dotyczących podejrzenia przemocy. Liczba zgłoszeń złożonych przez samych poszkodowanych wzrosła o 31,7%, do 806. Wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną wskaźnik ten zwiększył się o 53,1% i osiągnął 493.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Poszkodowani i sprawcy

Osoby z niepełnosprawnościami rozwojowymi były poszkodowanymi w 1147 potwierdzonych przypadkach, czyli w 76,2% ich łącznej liczby. Wśród nich odnotowano 1055 przypadków dotyczących osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz 92 dotyczące osób z autyzmem.

Do przemocy najczęściej dochodziło w domach poszkodowanych — w 47,6% przypadków. Instytucje pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnościami stanowiły 12,8%, a miejsca zamieszkania sprawców — 6,4%. Mężczyźni stanowili 70,7% sprawców. Członkowie rodzin i krewni poszkodowanych stanowili 38,5% tych osób, inne osoby — 38,1%, pracownicy instytucji zobowiązanych do zgłaszania przemocy — 19,3%, a pracownicy powiązanych instytucji bez takiego obowiązku — 3,6%.

Według rodzaju przemocy najczęstsza była przemoc fizyczna — odnotowano 668 epizodów, czyli 34,4%. Następne były przemoc emocjonalna — 521 epizodów, czyli 26,8%, oraz wykorzystywanie finansowe — 394 epizody, czyli 20,3%. Ministerstwo oświadczyło, że będzie nadal udoskonalać środki instytucjonalne i systemy reagowania, ponieważ rośnie liczba zgłoszeń, potrzeba wsparcia poszkodowanych oraz liczba powtarzających się przypadków przemocy.

Czytaj nas na