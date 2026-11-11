W mieście Seongnam w Korei Południowej rano 11 listopada autobus podmiejski zderzył się z pojazdami, które zatrzymały się przed sygnalizacją świetlną. Do wypadku doszło w środę w godzinach porannego szczytu. Seongnam leży na południe od Seulu.

Zderzenie z pojazdami

Według The Hindu autobus zderzył się z 32 pojazdami, po czym uderzył w pas rozdzielający. Strażacy poinformowali, że pojazdy stały na światłach, gdy wjechał w nie autobus.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Stan poszkodowanych

Informację o skutkach wypadku podała straż pożarna prowincji Gyeonggi, której jurysdykcji podlega Seongnam. Według jej danych co najmniej 57 osób było leczonych po wypadku.

Wśród poszkodowanych dziewięć osób doznało poważnych obrażeń. Jednocześnie straż pożarna zaznaczyła, że stan żadnej z nich nie został oceniony jako zagrażający życiu.

Czytaj nas na