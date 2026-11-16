W Korei Południowej Ministerstwo Edukacji zaostrza kontrole przed krajowym egzaminem wstępnym na studia Suneung z powodu ryzyka używania do ściągania okularów ze sztuczną inteligencją i miniaturowych kamer. Do każdego z 1312 centrów egzaminacyjnych zostanie skierowany co najmniej jeden specjalnie przeszkolony pracownik, który pomoże nadzorującym sprawdzać podejrzane okulary, informuje Korea Herald.

Kontrola okularów

Urzędnicy zademonstrowali dziennikarzom, jak uczeń może wcześniej wprowadzić zapytanie do systemu AI, a podczas egzaminu aktywować funkcję dotknięciem zausznika okularów. Nadzorującym polecono oglądać okulary uczestników podczas każdej części testu i zwracać uwagę na wbudowane kamery, zbyt grube oprawki, wyświetlacze, porty ładowania i przyciski zasilania.

Ministerstwo pokazało modele Meta i Rokid, które mogą przypominać zwykłe okulary. Niektóre urządzenia mają widoczne kamery przy rogach lub pośrodku oprawki, a na innych pod określonym kątem mogą pojawiać się sygnały świetlne lub charakterystyczne wzory. Jeśli nadzorujący nie będzie mógł ustalić, czy okulary są urządzeniem AI, zostaną one przekazane do sprawdzenia odpowiedzialnemu pracownikowi centrum, a w razie potrzeby — do regionalnych centrów sytuacyjnych i wspólnego centrum reagowania.

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Uczeń, który wielokrotnie będzie odmawiał zdjęcia podejrzanych okularów do kontroli, może po sprawdzeniu zostać uznany za osobę, która naruszyła zasady egzaminu, nawet jeśli w okularach nie zostaną znalezione komponenty elektroniczne.

Działania przeciwko miniaturowym kamerom

Zaostrzenie kontroli następuje po tym, jak kandydat, który uzyskał najwyższy wynik na tegorocznym egzaminie kwalifikacyjnym dla księgowych podatkowych, oświadczył, że używał miniaturowej kamery, smartfona i generatywnej AI. Według jego słów fotografował zadania, wysyłał obrazy do AI i sprawdzał odpowiedzi na smartfonie. Policja bada przekazane przez jego prawnika kamerę, laptop i telefon, w tym ustala, gdzie używano smartfona i czy zaangażowane były inne osoby.

Premier Han Seong-suk poleciła sprawdzić, czy można wyłączyć publiczne Wi-Fi we wszystkich miejscach przeprowadzania egzaminu, a także utworzyć międzyresortową grupę reagowania. Jednocześnie ministerstwo nie planuje masowych osobistych kontroli uczestników, a obowiązujące przepisy nie pozwalają na zagłuszanie sygnału z powodu ryzyka zakłóceń w łączności alarmowej i dla mieszkańców pobliskich terenów. Resort rozważa dodatkowe środki na przyszłe egzaminy, w tym detektory częstotliwości radiowych, wykrywacze metali i urządzenia do wykrywania ciepła.

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