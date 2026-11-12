Jak informuje Korea Herald, rząd Korei Południowej i rządząca Partia Demokratyczna uzgodniły działania na rzecz surowszych wymogów dotyczących ponownego powoływania szefów holdingów bankowych. Plan ogłoszono po spotkaniu urzędników rządowych i deputowanych partii w Zgromadzeniu Narodowym w Seulu, poświęconym poprawie ładu korporacyjnego w instytucjach finansowych.

Niezależni dyrektorzy

Komitet nominujący kandydatów na stanowisko szefa ma być tworzony wyłącznie z niezależnych dyrektorów. Przewodniczący parlamentarnej Komisji Polityki Narodowej, deputowany Partii Demokratycznej Yoo Dong-soo, oświadczył, że zmiany powinny zapobiec wpływowi obecnych szefów na proces wyłaniania ich następców oraz uczynić procedurę bardziej przejrzystą i sprawiedliwą.

Strony uzgodniły również, że akcjonariusze będą mogli proponować kandydatów na niezależnych dyrektorów zasiadających w komitecie nominacyjnym.

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Podwyższone wymogi dotyczące głosowania

Według Komisji Usług Finansowych do pierwszego powołania kandydata na stanowisko CEO będzie wymagane poparcie co najmniej dwóch trzecich wszystkich członków komitetu. Obecnie wystarcza większość głosów członków obecnych na posiedzeniu.

W przypadku szefa ubiegającego się o drugą kadencję wymóg będzie surowszy: kandydat będzie musiał uzyskać aprobatę co najmniej trzech czwartych wszystkich członków komitetu.

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