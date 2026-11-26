W Korei Południowej główny indeks giełdowy KOSPI wzrósł na początku czwartkowego handlu o 62,07 pkt, czyli o 1,32%, do 4759,58 pkt. Na otwarciu rynek zyskał 1,01%. Informuje o tym Korea Herald.

Odbicie po gwałtownym spadku

Poprzedniego dnia KOSPI spadł o ponad 6%, niwelując wzrost z wcześniejszej sesji. Przyczyną były obawy inwestorów dotyczące trwałości handlu związanego ze sztuczną inteligencją po nocnej wyprzedaży akcji spółek technologicznych na Wall Street.

Uczestnicy rynku oceniali także plany USA dotyczące wprowadzenia nowej rundy ceł na towary z 14 krajów, w tym z Korei Południowej. Amerykańskie indeksy giełdowe zakończyły poprzedni dzień mieszanie: Dow Jones wzrósł o 0,33%, S&P 500 spadł o 0,25%, a Nasdaq Composite — o 0,62%.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Dynamika akcji dużych spółek

Akcje Samsung Electronics zdrożały o 1,23%, a walory producenta chipów SK hynix — o 3,69%. Akcje SK Square, spółki matki SK hynix, wzrosły o 1,89%. Producent sprzętu energetycznego Samsung Electro-Mechanics zyskał 4,9%.

O godz. 09:15 won południowokoreański był notowany na poziomie 1344,3 wona za dolara amerykańskiego, bez zmian wobec zamknięcia poprzedniej sesji.

Czytaj nas na