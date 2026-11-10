W Wonju w Korei Południowej miłorząb w wieku około 1319 lat zrzucił niemal wszystkie złote liście w ciągu jednej godziny. Silny wiatr i gwałtowny spadek temperatury w sobotni poranek przyspieszyły opadanie liści, informuje Korea Herald.

Liście opadły między 7:00 a 8:00

Jeszcze w piątek po południu korona drzewa była pokryta jaskrawożółtymi liśćmi. Następnego ranka większość liści opadła między 7:00 a 8:00, według Yonhap News Agency.

Odwiedzający, którzy byli świadkami nagłej zmiany, opisywali spadające liście jako deszcz. Jeden z nich napisał w poście na Naver Place, że przybył około 7:00, gdy drzewo wciąż było pokryte złotymi liśćmi, a godzinę później zobaczył niemal nagie gałęzie.

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Popularne jesienne miejsce

Drzewo znajduje się w Bangye-ri, Munmak-eup, i co roku przyciąga odwiedzających swoją złotą koroną. Zwykle miłorzęby zachowują żółte liście przez około 10 dni, a następnie stopniowo je zrzucają.

Jedna z odwiedzających, która planowała wyjazd do Wonju z przyjaciółmi, dowiedziała się o opadaniu liści następnego dnia i zmieniła plany.

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