W Korei Południowej liczba dzieci rozpoczynających naukę w szkole podstawowej w roku szkolnym 2027 może po raz pierwszy wynieść mniej niż 300 tys. Chodzi o dzieci urodzone w 2020 roku, informuje Korea Herald.

Skutek spadku dzietności

Według Koreańskiej Służby Informacji Statystycznej oraz Koreańskiego Instytutu Rozwoju Edukacji wskaźnik spadnie poniżej 300 tys. zaledwie trzy lata po tym, jak liczba nowych pierwszoklasistów stała się niższa niż 400 tys.

W 2020 roku w kraju urodziło się 272 337 dzieci, o 10% mniej niż rok wcześniej, zgodnie z danymi Ministerstwa Danych i Statystyki. W 2026 roku do szkoły podstawowej rozpoczęło naukę 301 442 uczniów — był to najniższy wynik od 1964 roku, gdy resort zaczął prowadzić odpowiednie statystyki.

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Prognozy do 2030 roku

Oczekuje się, że w 2027 roku liczba pierwszoklasistów wyniesie około jedną czwartą z 1,05 mln odnotowanych w 1968 roku. Spadek liczby dzieci w wieku szkolnym budzi obawy dotyczące możliwego zamykania szkół, zwłaszcza na obszarach wiejskich, a także pogłębiania nierówności edukacyjnych między regionami.

Przewiduje się, że liczba nowych uczniów szkół podstawowych będzie spadać do 2030 roku, choć ma pozostać wyższa niż 200 tys. Wiąże się to z odbudową liczby urodzeń w 2024 roku: wówczas urodziło się 238 317 dzieci, a w 2025 roku — 254 341.

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