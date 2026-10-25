W Korei Południowej Sąd Okręgowy w Daejeon ukarał lekarza medycyny koreańskiej grzywną w wysokości 20 mln wonów, czyli około 15 tys. dolarów, po śmierci 92-letniego pacjenta podczas leczenia akupunkturą. O decyzji sądu poinformował Korea Herald.

Śmierć pacjenta

Pacjent przechodził leczenie bólu pleców. Lekarz został oskarżony o spowodowanie pęknięcia mięśnia sercowego podczas wykonywania akupunktury w okolicy klatki piersiowej około godz. 14:35 14 sierpnia 2022 roku. Tego samego dnia około godz. 17:08 pacjent zmarł.

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Stanowisko prokuratury i sądu

Prokuratorzy oświadczyli, że lekarz nie sprawdził pulsu pacjenta i nie wyjaśnił mu ryzyka związanego z akupunkturą w okolicy klatki piersiowej. Według nich po tym, jak pacjent skarżył się na ból w klatce piersiowej i pojawiły się oznaki trudności w oddychaniu, lekarz nie nadzorował go przez około 15 minut — aż do utraty przez pacjenta przytomności.

Sąd zaznaczył, że sprawa miała poważne konsekwencje z powodu śmierci pacjenta. Jednocześnie wziął pod uwagę przyznanie przez lekarza bezprawności swoich działań, jego skruchę oraz ugodę z rodziną zmarłego.

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