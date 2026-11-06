W Korei Południowej 6 listopada na 20 minut zawieszono handel akcjami spółek notowanych na KOSPI. Ograniczenia wprowadzono o godzinie 9:03, gdy indeks spadł o ponad 8% w porównaniu z zamknięciem poprzedniej sesji, informuje Korea Herald.

Automatyczne zawieszenie handlu

Operator południowokoreańskiej giełdy uruchomił mechanizm automatycznego zawieszenia handlu, znany jako circuit breaker. Według publikacji Koreańska Giełda KRX zastosowała ten mechanizm już po raz dziesiąty w tym roku.

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Presja na akcje technologiczne

Indeks znalazł się pod silną presją sprzedażową po wyprzedaży akcji technologicznych na Wall Street. Źródło wiąże tę wyprzedaż z obawami, że przekonujące zwycięstwo amerykańskich Demokratów w wyborach śródokresowych może spowolnić tempo budowy centrów danych dla sztucznej inteligencji.

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