W mieście Yeoju w prowincji Gyeonggi w Korei Południowej odwiedzający festiwal Yeoju Ogoknaru obserwowali tradycyjne widowisko nakhwa. Podczas niego iskry kaskadowo sypały się z podwieszonych wiązek. Wydarzenie odbyło się na przystani Yeogang niedaleko świątyni Silleuksa.

Tradycyjny pokaz nakhwa

Jak podaje Korea Herald, nakhwa jest tradycyjnym pokazem, podczas którego iskry sypią się z podwieszonych wiązek. Zorganizowano go w niedzielę w ramach festiwalu Yeoju Ogoknaru. Zdjęcie z wydarzenia opatrzono informacją o agencji Yonhap.

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Program festiwalu

Festiwal prezentował także lokalne produkty rolne, stoiska z jedzeniem, występy i aktywności inspirowane tradycjami z epoki Joseon. Nazwa Yeoju Ogoknaru Festival łączy słowa „ogok”, oznaczające pięć głównych zbóż, oraz „naru” — rzeczną przystań. Tym samym program wydarzenia połączył tradycyjny pokaz kulturowy z prezentacją lokalnych produktów i potraw.

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