Marynarka Wojenna Korei Południowej planowała 18 listopada przeprowadzić w mieście Geoje ceremonię wodowania nowej fregaty „Pyeongtaek” o wyporności 3 600 ton. Jak podaje Korea Herald, statek miał zostać zwodowany w stoczni firmy Hanwha Ocean, położonej około 330 kilometrów na południowy wschód od Seulu.

Piąty okręt serii

„Pyeongtaek” jest piątym okrętem programu Ulsan-class Batch-III, przeznaczonego do zastąpienia przestarzałych fregat i patrolowych korwet bojowych. Fregatę nazwano na cześć miasta Pyeongtaek, gdzie stacjonuje 2. Flota Marynarki Wojennej kraju.

Okręt ma 130 metrów długości i 15 metrów szerokości. Jego uzbrojenie obejmuje 127-milimetrowe działo główne, pionowe wyrzutnie rakiet przeciwokrętowych, kierowanych rakiet klasy okręt–okręt i taktycznych rakiet klasy okręt–powierzchnia, a także dalekiego zasięgu torpedy przeciwpodwodne.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Radary i sonary

Fregata jest wyposażona w opracowany w kraju wielofunkcyjny system radarowy z anteną fazowaną. Cztery nieruchome panele radarowe są przeznaczone do obserwacji przestrzeni powietrznej i morskiej we wszystkich kierunkach oraz jednoczesnego zwalczania kilku zagrożeń powietrznych.

Panele radarowe i czujniki podczerwieni umieszczono w maszcie, który ma zmniejszać widoczność okrętu dla przeciwnika. Fregata ma również niskoszumowy hybrydowy układ napędowy oraz dwa krajowe sonary: kadłubowy i holowany, przeznaczone do wykrywania i śledzenia zagrożeń podwodnych.

Przekazanie flocie

Po próbach „Pyeongtaek” planuje się przekazać Marynarce Wojennej Korei Południowej pod koniec 2027 roku.

Czytaj nas na