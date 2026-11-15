W Korei Południowej wśród nastolatków oraz osób w wieku od 20 do 29 lat rozprzestrzenił się żartobliwy trend tworzenia za pomocą generatywnej AI obrazów imitujących portrety żałobne. Takie publikacje, które najczęściej pojawiają się na Instagramie, mogą przedstawiać samych użytkowników lub ich znajomych jako rzekomo zmarłych.

Imitacja nekrologów

Jak informuje Korea Herald, obrazy stworzone przez AI są stylizowane na czarno-białe portrety pogrzebowe i opatrzone inskrypcjami pamięci. W niektórych postach podawane są także data urodzenia i fikcyjna data śmierci, dodawane są czarne wstążki oraz białe chryzantemy. Z tego powodu takie publikacje trudno odróżnić od prawdziwych informacji o śmierci.

Reakcje w komentarzach są różne: użytkownicy świadomi żartu zostawiają ironiczne wpisy, podczas gdy inni, nie wiedząc o fałszywym charakterze posta, składają szczere kondolencje.

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Krytyka i reakcja Mety

Eksperci ostrzegają, że praktyka ta umniejsza wagę śmierci i tradycji pogrzebowych. Profesor Katedry Usług Pogrzebowych Uniwersytetu Eulji Kim Si Dok wezwał platformy internetowe do podjęcia działań ograniczających rozpowszechnianie takich treści.

Firma Meta, do której należy Instagram, oświadczyła, że ogranicza lub usuwa treści naruszające standardy społeczności. Użytkownicy mogą zgłaszać zmienione obrazy osób prywatnych, w tym nieletnich, jeśli zostały opublikowane bez zgody.

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