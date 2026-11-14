W Korei Południowej wskaźnik poparcia dla pracy prezydenta Lee Jae-myunga spadł w tym tygodniu do 39%, o 2 punkty procentowe mniej niż tydzień wcześniej. Poinformował o tym Korea Herald, powołując się na cotygodniowy sondaż Gallup Korea.

Badanie przeprowadzono od wtorku do czwartku wśród 1002 respondentów w wieku od 18 lat. W ubiegłym tygodniu działalność prezydenta pozytywnie oceniało 41% uczestników sondażu. W październiku wskaźnik spadł do 37%, a w ostatnich tygodniach wahał się w pobliżu poziomu 40%.

Przyczyny niezadowolenia

Odsetek osób negatywnie oceniających pracę Lee Jae-myunga pozostał na poziomie 50%. Wśród przyczyn braku poparcia respondenci najczęściej wskazywali politykę w zakresie nieruchomości — 17%. Kolejne 15% powołało się na kwestie gospodarcze i dobrobyt.

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Wśród uczestników, którzy pozytywnie oceniają działalność prezydenta, 19% wskazało gospodarkę i kwestie dobrobytu. Dyplomację jako powód pozytywnej oceny wskazało 17% respondentów, a komunikację — 9%.

Poparcie dla partii

Sondaż przeprowadzono w czasie sporów politycznych wokół projektu ustawy o specjalnym prokuratorze, związanego z twierdzeniami o rzekomo sfabrykowanych zarzutach wobec Lee Jae-myunga. W ubiegłym tygodniu dokument został uchwalony w Zgromadzeniu Narodowym. W materiale wspomniano również o obawach dotyczących rządowej polityki mieszkaniowej oraz niestabilności rynku akcji.

Poparcie dla rządzącej Partii Demokratycznej wzrosło o 3 punkty procentowe, do 39%. Notowania głównej opozycyjnej Partii Władzy Ludu spadły o 2 punkty, do 26%. Różnica między partiami wynosi 13 punktów procentowych. Margines błędu sondażu wynosi plus minus 3,1 punktu procentowego przy poziomie ufności 95%.

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