Południowokoreański regulator antymonopolowy przeszedł do końcowego etapu rozpatrywania przejęcia przez operatora usług płatniczych Naver Financial spółki Dunamu, która zarządza giełdą kryptowalut Upbit. Sekretariat Komisji Sprawiedliwego Handlu przedłożył raport do rozpatrzenia przez pełny skład organu i zalecił warunkowe zatwierdzenie transakcji po ocenie zaktualizowanych zobowiązań spółek, informuje Korea Herald.

Transakcja może połączyć największego w kraju dostawcę płatności online i największą giełdę kryptowalut, tworząc cyfrową platformę finansową o szacunkowej wartości 20 bln wonów, czyli 14,9 mld dolarów. Pełny skład Komisji ma zdecydować, czy zatwierdzić transakcję, nałożyć na nią warunki czy ją zablokować. Decyzja jest oczekiwana do końca roku — niemal rok po złożeniu przez spółki wniosku o zgodę.

Zgodnie z warunkami proponowanej transakcji wymiany akcji akcjonariusze Dunamu mają otrzymać około 2,54 akcji Naver Financial za jedną akcję Dunamu. Po sfinalizowaniu transakcji Dunamu stanie się w 100 proc. spółką zależną Naver Financial.

Ryzyka dla finansów cyfrowych

Komisja Sprawiedliwego Handlu uważa, że transakcja może ograniczyć konkurencję na rynkach finansów cyfrowych. Kontrola objęła 10 potencjalnie dotkniętych segmentów, w tym płatności online, giełdy kryptowalut, wyszukiwanie, zakupy online i usługi danych finansowych.

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Regulator przeanalizował 12 przypadków nakładania się lub wzajemnego oddziaływania działalności spółek i wykrył ryzyka konkurencyjne w 10 z nich. Jednocześnie bezpośrednie nakładanie się działalności w zakresie platform inwestowania w akcje i internetowych platform sprzedaży używanych towarów, według oceny organu, raczej nie ograniczy istotnie konkurencji.

Ocena rynku stablecoinów

Kontrola dotyczyła także jeszcze nieukształtowanego rynku stablecoinów denominowanych w wonach, choć w kraju nie ma jeszcze ram regulacyjnych dotyczących ich emisji. Przedstawiciel regulatora Jeong Seong-bok oświadczył, że projekt ustawy o takich stablecoinach został już wniesiony, a wejście na ten rynek określono jako priorytet w dokumentach spółek.

Podczas oceny wskazano cztery możliwe źródła negatywnego wpływu na konkurencję, w tym powiązania między emisją stablecoinów a handlem kryptowalutami, a także między handlem kryptowalutami a płatnościami online. Regulator obawia się, że połączona struktura będzie mogła uzyskać przewagę dzięki połączeniu sieci Naver Pay z giełdą kryptowalut Upbit, jeśli emisja stablecoinów denominowanych w wonach zostanie dozwolona.

Komisja nie ujawniła środków zaproponowanych przez spółki ze względu na ich wstępny status. Wśród możliwych warunków wymieniano wymóg równego traktowania konkurentów lub ograniczenia określonych praktyk biznesowych. Naver i Naver Financial oświadczyły, że przekazały regulatorowi żądane informacje i będą nadal z nim współpracować.

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