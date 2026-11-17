W Korei Południowej naukowcy przeanalizowali wyniki operacji paliatywnych u pacjentów z rakiem żołądka w IV stadium i nie stwierdzili, aby większa liczba usuniętych węzłów chłonnych wiązała się z wyższym ryzykiem powikłań lub zgonu w ciągu 30 dni. Poinformował o tym News-Medical, powołując się na badanie zespołu medyków z Korea University Anam Hospital i Gyeongsang National University Changwon Hospital.

Dane 855 pacjentów

Naukowcy wybrali 855 chorych z potwierdzonym patologicznie rakiem żołądka w IV stadium, u których wykonano paliatywną, czyli nieradykalną, gastrektomię. Dane pochodziły z ogólnokrajowych rejestrów Korean Gastric Cancer Association za lata 2019 i 2023, obejmujących 26 828 przypadków.

Pacjentów podzielono na dwie grupy według liczby usuniętych węzłów chłonnych: mniej niż 15 węzłów — 62 osoby, 15 lub więcej — 793 osoby. Autorzy osobno podkreślili, że podział ten opierał się na liczbie węzłów, a nie na bezpośrednim porównaniu anatomicznego zakresu limfadenektomii D1 i D2.

Różnice między grupami

Przed korektą statystyczną w grupie z mniejszą liczbą usuniętych węzłów 30-dniowe powikłania odnotowano u 43,5% pacjentów, a śmiertelność wyniosła 17,7%. W grupie z 15 lub większą liczbą węzłów wskaźniki te wyniosły odpowiednio 29,8% i 6,8%.

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Po ważeniu według wieku, płci, wskaźnika masy ciała, chorób współistniejących, chemioterapii przedoperacyjnej, rodzaju operacji i innych parametrów częstość powikłań wyniosła 45,1% wobec 30,9%, a śmiertelność — 19,7% wobec 7,8%.

Ograniczenia wniosków

Badacze zastrzegli, że wyniki te nie dowodzą bezpieczeństwa ani korzyści terapeutycznych z usunięcia większej liczby węzłów chłonnych. W grupie z ograniczoną interwencją było więcej pacjentów w gorszym stanie fizycznym przed operacją, a także osób, u których przeprowadzono operację otwartą lub całkowite usunięcie żołądka. Na wskaźniki mogły wpływać kruchość pacjentów, ich stan odżywienia, rozległość choroby oraz okoliczności, w których wybierano operację.

Największą różnicę opisową wśród poszczególnych powikłań odnotowano w przypadku zapalenia płuc: 14,8% w grupie z mniejszą liczbą węzłów wobec 3,7% w drugiej grupie. Jednocześnie autorzy zaznaczyli, że ze względu na niewielką liczbę takich przypadków dane te nie dają podstaw do wiarygodnych wniosków dotyczących istotności statystycznej ani związku przyczynowego.

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