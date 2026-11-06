W Iksan w Korei Południowej syn uratował swojego 58-letniego ojca strażaka, Lee Jeong-oka, który doznał zatrzymania krążenia podczas wieczornego biegu. Naczelnik straży pożarnej w Gimje biegał w parku wraz z synem Lee Gang-hyeonem 11 października, gdy nagle źle się poczuł.

Resuscytacja przed przybyciem ratowników

Jak informuje Korea Herald, do zdarzenia doszło około godziny 21:00. Lee Gang-hyeon natychmiast zadzwonił pod numer alarmowy 119 i rozpoczął resuscytację krążeniowo-oddechową ojca zgodnie z instrukcjami operatora. Umiejętności udzielania takiej pomocy nauczył się od ojca.

Ratownicy przybyli na miejsce pięć minut po wezwaniu. Do tego czasu puls mężczyzny powrócił, jednak jego serce ponownie się zatrzymało. Pracownicy służb ratunkowych przeprowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową i użyli defibrylatora, po czym zdołali przywrócić czynność serca.

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Powrót do służby

Lee Jeong-ok został przewieziony do Szpitala Uniwersyteckiego Wonkwang, gdzie przeszedł intensywne leczenie i przezskórną interwencję wieńcową. Strażak wyzdrowiał i 2 listopada wrócił do pracy.

Lee Jeong-ok podziękował synowi za spokojną reakcję, a ratownikom za udzieloną pomoc. Władze prowincji Północna Jeolla oświadczyły, że wzmocnią szkolenia społeczeństwa w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

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