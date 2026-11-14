W Korei Południowej troje wysokich rangą przedstawicieli rządzącej Demokratycznej Partii Korei bojkotowało posiedzenie władz i zażądało etycznego śledztwa w sprawie lidera partii Kim Min-seoka. Choi Min-hee, Lee Seong-yun i Han Min-soo, którzy stanowią troje z pięciu wybranych członków Rady Najwyższej partii, zorganizowali zamiast tego odrębną konferencję prasową, informuje Korea Herald.

Protest odbył się dzień po tym, jak Kim nakazał natychmiastowe wszczęcie etycznego śledztwa wobec Choi. Powodem były jej słowa, że prezydent Lee Jae-myung rzekomo sprzeciwiał się impeachmentowi byłego prezydenta Yoon Suk Yeola po ogłoszeniu stanu wojennego w grudniu 2024 roku.

Spór o impeachment

Biuro prezydenta nazwało doniesienia o tych wypowiedziach bezpodstawnymi i wyraziło „głęboki żal”. Choi wyjaśniła później, że pomyliła procedurę impeachmentu Yoon Suk Yeola ze sprawą byłego premiera Han Duck-soo. Według niej Lee konsekwentnie popierał impeachment Yoona po ogłoszeniu stanu wojennego.

Choi skrytykowała również decyzję Kim Min-seoka o wszczęciu śledztwa bez wcześniejszej rozmowy z nią. Han Min-soo stwierdził, że to sam lider partii powinien zostać objęty kontrolą etyczną, i oskarżył go o niesprawiedliwe zarządzanie partią.

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Wieloletnia konfrontacja frakcyjna

Konflikt jest związany z sierpniowymi wyborami lidera Demokratycznej Partii, w których Kim Min-seok pokonał Jung Chung-rae stosunkiem 54,08% do 45,92%. Mimo porażki Jung zachował wpływy w Radzie Najwyższej, ponieważ troje z jej pięciu wybranych członków uważa się za jego sojuszników.

Zwolennicy Junga oskarżają Kima o wykorzystywanie podejrzeń dotyczących możliwych powiązań przeciwników z kontrowersyjną grupą religijną Shincheonji. Podczas wewnętrznego spotkania posłów 3 listopada Kim przyznał, że nie ma dowodów na możliwy sojusz między rywalami frakcyjnymi, przeciwnikami Lee i członkami Shincheonji, oraz przeprosił osoby poszkodowane przez te oskarżenia.

Sojusznicy Kim Min-seoka odrzucili twierdzenia o politycznej zemście. Grupa zwolenników prezydenta Lee wezwała do usunięcia Choi z partii, a rzecznik Demokratycznej Partii Park Sung-jun oświadczył, że spory należy omawiać na posiedzeniach Rady Najwyższej, a nie poprzez bojkoty i konferencje prasowe.

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