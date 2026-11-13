W Korei Południowej w ubiegłym roku na raka zmarły 90 203 osoby — o 17,4% więcej niż w 2015 roku, gdy odnotowano 76 855 takich zgonów. Rak pozostaje główną przyczyną śmierci w kraju: odpowiadał za około jedną czwartą wszystkich zgonów, informuje Korea Herald, powołując się na dane Koreańskiego Urzędu Statystycznego.

Śmiertelność z powodu raka w ciągu dekady wzrosła ze 150,8 do 177,1 przypadków na 100 tys. mieszkańców. Dla porównania, w 2024 roku wskaźnik ten wynosił 174,3 przypadków na 100 tys. osób.

Rak trzustki wyprzedził raka żołądka

Najwyższe wskaźniki śmiertelności nadal dotyczą raka płuc i wątroby. W ubiegłym roku śmiertelność z powodu raka płuc wyniosła 38,9 przypadków na 100 tys. mieszkańców, a z powodu raka wątroby — 20,4 przypadków. W 2015 roku odpowiednie wskaźniki wynosiły 34,1 i 22,2.

Śmiertelność z powodu raka trzustki wzrosła z 10,7 przypadków na 100 tys. mieszkańców w 2015 roku do 17 w ubiegłym roku. W 2022 roku ten rodzaj nowotworu wyprzedził raka żołądka pod względem śmiertelności: 14,3 wobec 13,9 przypadków na 100 tys. mieszkańców. Jednocześnie śmiertelność z powodu raka żołądka w ciągu dekady spadła z 16,7 do 13,7.

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W Korei Południowej działa krajowy program badań przesiewowych w kierunku sześciu rodzajów raka, w tym raka żołądka, jelita grubego, wątroby, piersi, szyjki macicy i płuc. Badania przesiewowe w kierunku raka trzustki nie są nim objęte, ponieważ nie ustalono skutecznej metody badań przesiewowych, która zmniejszałaby śmiertelność wśród ogółu populacji.

Różnice między regionami i płciami

W 2025 roku śmiertelność z powodu raka wśród mężczyzn wyniosła 219,9 przypadków na 100 tys. mieszkańców, a wśród kobiet — 134,7. Badacze wskazywali również na wyższą zachorowalność mężczyzn na raka jelita grubego; wśród możliwych czynników wymieniano spożywanie alkoholu, otyłość i niewystarczającą aktywność fizyczną.

Różnice regionalne również pozostają znaczne. Najwyższy standaryzowany względem wieku wskaźnik śmiertelności z powodu raka w ubiegłym roku odnotowano w Gwangju — 86,5 przypadków na 100 tys. mieszkańców. W Seulu, gdzie wskaźnik był najniższy drugi rok z rzędu, wyniósł on 70,7. Eksperci podkreślili potrzebę wzmocnienia możliwości regionalnych ośrodków onkologicznych, w szczególności w zakresie chemioterapii i monitorowania stanu pacjentów.

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