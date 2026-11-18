Badanie z udziałem 2329 dzieci i nastolatków w Korei Południowej wykazało, że większe spożycie owoców morza pochodzenia zwierzęcego wiąże się z wyższym stężeniem rtęci całkowitej w moczu. Jak podaje News-Medical, podwojenie takiego spożycia wiązało się ze wzrostem poziomu rtęci w moczu o 13,2% we wszystkich grupach wiekowych.

Dane z trzech grup wiekowych

Naukowcy wykorzystali dane z piątego cyklu Koreańskiego Narodowego Badania Zdrowia Środowiskowego za lata 2021–2023. Próba objęła 648 dzieci w wieku od trzech do pięciu lat, 780 uczniów w wieku od sześciu do 11 lat oraz 901 nastolatków w wieku od 12 do 17 lat.

Uczestnicy lub ich opiekunowie informowali, jak często spożywali duże gatunki ryb i tuńczyka, inne ryby, skorupiaki, mięczaki, wodorosty oraz inne owoce morza. Badacze osobno obliczyli spożycie owoców morza pochodzenia zwierzęcego, nie uwzględniając wodorostów. Próbki moczu pobrano od wszystkich uczestników, a próbki krwi — wyłącznie od nastolatków.

W grupach o najwyższym poziomie spożycia owoców morza pochodzenia zwierzęcego stężenie rtęci w moczu było o 45–83% wyższe niż w grupach o najniższym poziomie. Każdy dodatkowy dzień spożywania owoców morza w poprzednim tygodniu wiązał się ze wzrostem tego wskaźnika o około 5–6%.

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Mocz nie zastępuje badania krwi u pojedynczej osoby

Porównanie wyników badań moczu i krwi objęło 872 nastolatków. W przypadku 812 uczestników z pełnymi danymi związek między podwojeniem spożycia owoców morza a poziomem rtęci był niemal taki sam: 15,3% dla moczu i 15,4% dla krwi.

Jednocześnie zgodność między indywidualnymi wynikami była umiarkowana: około jedna trzecia nastolatków znalazła się w tych samych kategoriach stężenia rtęci w obu testach. Badanie moczu wykryło około połowę uczestników, których poziom rtęci we krwi należał do najwyższych 20%.

Autorzy zaznaczyli, że badanie moczu może być przydatne do populacyjnego monitorowania spożycia rtęci z dietą, gdy pobranie krwi jest trudne. Nie może jednak wiarygodnie zastąpić badania krwi w ocenie poziomu rtęci u pojedynczego dziecka. Badanie miało charakter przekrojowy, opierało się na zgłaszanej częstotliwości spożywania żywności i nie oceniało wpływu wykrytych poziomów rtęci na zdrowie.

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