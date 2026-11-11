Pracownicy Korea Railroad Corp. w Korei Południowej planują rozpocząć bezterminowy strajk generalny 10 grudnia o godz. 9:00. Koreański Związek Zawodowy Kolejarzy poinformował o tym podczas konferencji prasowej na stacji Seul.

Żądania związku

Związek ostrzegł, że strajk odbędzie się, jeśli jego żądania nie zostaną spełnione. Pracownicy domagają się zmian w systemie awansów oraz zatrudnienia większej liczby pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

W oświadczeniu związek skrytykował obecny system rozwoju kariery, który, jak twierdzi, niesprawiedliwie wyklucza pracowników pierwszej linii. Przedstawiciele organizacji twierdzą również, że niedobór personelu w działalności kolejowej bezpośrednio zagraża bezpieczeństwu przewozów, informuje Korea Herald.

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Przygotowania do protestu

Przed planowanym strajkiem związek ma przeprowadzić w sobotę masowy wiec na stacji Seul. Następnie organizacja planuje dwutygodniową kampanię na rzecz bezpiecznej eksploatacji kolei oraz serię wieczornych regionalnych wieców, które rozpoczną się 23 listopada.

Strajk może wpłynąć na kursowanie pociągów dużych prędkości KTX, zwykłe połączenia kolejowe w całym kraju oraz metro w regionie stołecznym. Jego skutki mogą być większe niż podczas poprzednich strajków ze względu na integrację operatora kolei dużych prędkości SR Co. z KORAIL we wrześniu.

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