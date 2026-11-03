Policja Korei Południowej zatrzymała 13 osób podejrzewanych o udział w produkcji metamfetaminy z leków na przeziębienie w mieszkaniu w Pyeongtaek w prowincji Gyeonggi. Metropolitalna Agencja Policji w Seulu poinformowała, że sprawy czterech podejrzanych przekazano prokuraturze, a oni sami pozostają w areszcie, podaje Korea Herald.

Produkcja w mieszkaniu

Według policji pięciu domniemanych członków grupy, w tym jej przywódca, jest podejrzewanych o wyprodukowanie 1,36 kilograma metamfetaminy w okresie od kwietnia 2025 roku do czerwca 2026 roku. Organy ścigania oszacowały tę ilość na około 4,2 miliarda wonów, czyli 3,13 miliona dolarów, zaznaczając, że to około 40 tysięcy dawek.

Mieszkanie, które według śledczych było wykorzystywane jako nielegalne laboratorium, stało puste z powodu sporu majątkowego. Policja uważa, że podejrzani zainstalowali kamery monitoringu i szlaban na parkingu, aby nie zwracać na siebie uwagi.

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Dostawy leków i chemikaliów

Śledczy oświadczyli również, że członkowie grupy badali sposoby wytwarzania narkotyku na podstawie zagranicznych publikacji naukowych, nagrań z eksperymentów naukowych oraz orzeczeń sądowych w podobnych sprawach.

Kolejnych sześciu podejrzanych, w tym licencjonowanego specjalistę od farmacji ziołowej, oskarża się o dostarczenie 636 600 tabletek leków na przeziębienie, wiedząc o ich przeznaczeniu do produkcji metamfetaminy. Według policji leki przekazywano na parkingach kompleksów mieszkaniowych i w innych miejscach.

Organy ścigania zatrzymały również kierownika apteki, podejrzewanego o sprzedaż dużych partii leków bez wymaganej licencji, oraz dostawcę niebezpiecznych chemikaliów. Policja poinformowała, że zajęła 1,36 kilograma metamfetaminy przed jej sprzedażą, sprzęt produkcyjny oraz 635 gramów pseudoefedryny — składnika niektórych leków na przeziębienie. Podjęto również działania w celu odzyskania 130 milionów wonów domniemanych dochodów z przestępstwa.

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