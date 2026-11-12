W mieście Cheonan w Korei Południowej policja zatrzymała kobietę po śmierci jej 15-letniego syna z ciężką niepełnosprawnością rozwojową. Funkcjonariusze podejrzewają matkę o spowodowanie śmierci dziecka w wyniku znęcania się.

Wezwanie służb ratunkowych

Jak informuje Korea Herald, kobieta w wieku około 40 lat zadzwoniła pod numer alarmowy 119 o 8:27 i powiedziała, że jej syn nie oddycha. Ratownicy znaleźli nastolatka bez pulsu, w stanie zatrzymania krążenia, przewieźli go do szpitala, gdzie lekarze stwierdzili zgon.

Policja przybyła na miejsce po prośbie straży pożarnej i służb ratunkowych o wspólną interwencję. Według organów ścigania na ciele chłopca znaleziono oznaki znęcania się. Matkę zatrzymano około godziny 10:00 pod zarzutem spowodowania śmierci w wyniku znęcania się nad dzieckiem.

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Dalsze śledztwo

Policja nie ujawniła szczegółów domniemanej przemocy, powołując się na trwające śledztwo. Według niej wcześniej nie było zgłoszeń dotyczących znęcania się nad chłopcem.

Nastolatek miał niepełnosprawność intelektualną. Według doniesień po leczeniu w szpitalu przebywał przez około tydzień w placówce opieki krótkoterminowej, zanim wrócił do domu. Funkcjonariusze planują przeprowadzić sekcję zwłok, aby ustalić przyczynę śmierci, a także rozważają wystąpienie o nakaz dalszego zatrzymania kobiety.

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