W Korei Południowej weszły w życie nowe przepisy, które pozwalają podróżnym wwozić na własne leczenie leki przepisane i kupione za granicą. Jak informuje Korea Herald, zmiany ogłosiły Ministerstwo Bezpieczeństwa Żywności i Leków oraz Koreańska Służba Celna, a weszły one w życie następnego dnia.

Podróżni mogą przewozić do sześciu opakowań leków, jeśli preparat jest zatwierdzony w kraju, w którym został przepisany i zakupiony. Jeżeli przepisane dawkowanie wymaga większej liczby opakowań, dozwolony jest wwóz zapasu na okres do trzech miesięcy.

Wyjazdy po tańsze leki

Zmiany wywołały dyskusję na południowokoreańskich forach internetowych poświęconych lekowi Mounjaro. Użytkownicy porównywali ceny biletów lotniczych do Japonii i wymieniali się informacjami o uzyskaniu recepty. Jeden z autorów wpisu oszacował, że jednodniowa podróż do japońskiej Fukuoki wraz z trzymiesięcznym zapasem Mounjaro w dawce 5 mg kosztowałaby około 700 tys. wonów, czyli 520 dolarów. Według niego taki sam zapas w Korei Południowej kosztowałby ponad 1 mln wonów nawet po 10-procentowej zniżce.

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Leki iniekcyjne na odchudzanie stały się popularne w kraju po pojawieniu się Wegovy w październiku 2024 roku. Mounjaro stał się dostępny w sierpniu 2025 roku. W pierwszej połowie 2026 roku południowokoreańskie placówki medyczne i apteki otrzymały około 11,4 mln jednorazowych wstrzykiwaczy Mounjaro o łącznej wartości 1,01 bln wonów.

Pytania dotyczące ponownego wwozu

Nowe przepisy omówiono w parlamentarnej Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej. Poseł Lee Man-hee z Partii Władzy Ludowej zapytał, w jaki sposób celnicy będą ustalać, czy leki są przeznaczone do użytku osobistego, jeśli dana osoba wielokrotnie przekracza granicę, a nie istnieje system ewidencji wcześniej wwiezionych leków.

Minister bezpieczeństwa żywności i leków Oh Yu-kyoung oświadczyła, że urzędy szybko zareagowały na powtarzające się skargi podróżnych, których prawidłowo przepisane i kupione leki były zatrzymywane na granicy. Przed zmianą przepisów celnicy w pierwszych ośmiu miesiącach 2026 roku wykryli 5030 przypadków nieuprawnionego wwozu leków na odchudzanie, w tym Mounjaro i Wegovy. W całym 2025 roku odnotowano 1189 takich przypadków.

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