Od 17 kwietnia do 29 października w południowym Libanie odnotowano 2057 eksplozji związanych z izraelskimi operacjami wojskowymi. Poinformowali o tym Asharq Al-Awsat urzędnicy Narodowej Rady Badań Naukowych Libanu. Według publikacji izraelskie siły wysadzały budynki mieszkalne, grunty rolne, drogi i mosty na południu kraju.

Dane dotyczące zniszczeń

We wcześniejszym raporcie rady mowa była o 1731 operacjach wysadzania i wyburzania na południu Libanu między 2 marca a 10 września. Spośród nich 1128 miało miejsce po zawarciu porozumienia ramowego 26 czerwca. Średnia dzienna liczba takich operacji, według tych danych, wzrosła z 5,15 do około 15.

Badanie Information International, na które powołuje się publikacja, szacowało, że do połowy czerwca w całym Libanie uszkodzonych lub zniszczonych zostało ponad 90 tysięcy domów. Liczba ta dotyczy nie tylko południowych regionów kraju. Badanie odnotowało również całkowite zniszczenie siedmiu mostów i częściowe uszkodzenie mostu Kasmiya wśród ośmiu przepraw zaatakowanych na trasach między terenami na południe od rzeki Litani a przyległymi obszarami.

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Zdarzenia sejsmiczne i ocena eksperta

Według danych Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji, przytoczonych w badaniu, na dzień 1 lipca w Libanie pozostawało 499 784 osób wewnętrznie przesiedlonych. Narodowa Rada Badań Naukowych informowała również o silnej eksplozji w Majdal Zoun 28 czerwca. Eksplozja w Shakif w nocy z 30 na 31 lipca wywołała fale sejsmiczne odpowiadające trzęsieniu ziemi o magnitudzie 3,8, a eksplozja w Ali al-Taher 10 września zbiegła się ze zdarzeniem sejsmicznym o magnitudzie 4,1 zarejestrowanym przez Służbę Geologiczną Stanów Zjednoczonych.

Emerytowany generał brygady Chalil al-Hemayel oświadczył, że zniszczenia koncentrowały się w pobliżu izraelskich pozycji i dotknęły w szczególności obszary Bint Dżbeil, Chijam i Ajta asz-Szab. Jego zdaniem operacje są wymierzone nie tylko w obiekty wojskowe, lecz także w zniszczenie warunków umożliwiających mieszkańcom powrót do miejscowości. Uważał również, że skala i charakter zniszczeń mogą wskazywać na zamiar Izraela utrzymania długotrwałej obecności na obszarach znajdujących się pod jego kontrolą.

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