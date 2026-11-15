W Dżabalii i Bejt Lahiji na północy Strefy Gazy brygady obrony cywilnej wydobyły w ostatnich dniach spod gruzów szczątki 69 Palestyńczyków. Umożliwiło to rodzinom pochowanie bliskich, których ciała przez długi czas pozostawały pod zniszczonymi domami, informuje Al Jazeera.

Pogrzeby po trzech latach oczekiwania

Mieszkaniec rejonu Bir an-Naadża, Mahmud Nabhan, mógł pochować 17 członków swojej rodziny, w tym siedmioro swoich dzieci i wnuków. Jak powiedział, zginęli po uderzeniu w ich dom 20 dni po rozpoczęciu wojny w październiku 2023 roku. Wśród zabitych było 45-dniowe dziecko.

Nabhan przekazał, że w chwili uderzenia w domu nie było bojowników, izraelskich wojskowych ani jeńców. Przez trzy lata próbował pomagać w poszukiwaniu szczątków krewnych, jednak utrudniały to trudne warunki. Po pogrzebie mężczyzna zaznaczył, że rodzina wie już, gdzie są pochowani.

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Tysiące osób pozostają pod ruinami

47-letnia Fatima al-Masri pochowała męża i 18-letniego syna, którzy, jak twierdzi, zginęli podczas izraelskiego uderzenia w rejonie Safatwi na północy Gazy w październiku 2024 roku. Ich szczątki przez dwa lata znajdowały się pod ruinami ich domu. Podczas prac ratownicy znaleźli fragmenty kości, telefon jej syna oraz osobiste rzeczy zmarłych.

Według szacunków Palestyńskiej Obrony Cywilnej w całej Gazie wciąż należy wydobyć ponad 8 tysięcy ciał. Łączna liczba zaginionych Palestyńczyków przekracza 10 tysięcy osób: obejmuje ona ludzi, którzy mogą znajdować się pod gruzami, być zatrzymani lub pochowani bez ustalenia tożsamości.

Władze palestyńskie, których dane przytacza ONZ, poinformowały, że od listopada 2025 roku do września 2026 roku spod zniszczonych budynków w Gazie wydobyto ponad 630 ciał i ludzkich szczątków. Pracę brygad obrony cywilnej utrudnia niedobór zasobów i ciężkiego sprzętu, przez co znaczną część wykopów trzeba prowadzić ręcznie.

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