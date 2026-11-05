Na australijskim Terytorium Północnym policja od marca do września postawiła ponad 140 osobom poniżej 18. roku życia 233 zarzuty dotyczące przestępstw związanych z przemocą domową. Jak informuje ABC News Australia, najczęstszym zarzutem była napaść kwalifikowana.

Kolejne pod względem częstotliwości były zarzuty uduszenia, duszenia lub spowodowania braku tchu, a także gróźb zabójstwa. W ostatnim miesiącu 22 nieletnim postawiono zarzuty napaści związanych z przemocą domową, trzem — uduszenia lub duszenia, a kolejnym dwóm — gróźb zabójstwa.

Wśród innych przestępstw figurujących w danych policji są rozpowszechnianie intymnych wizerunków, nagrywanie intymnych wizerunków bez zgody, stworzenie zagrożenia poważnym uszczerbkiem na zdrowiu oraz stosunek seksualny bez zgody. Dane nie precyzują ani tożsamości, ani wieku ofiar. Mogą one obejmować zarówno członków rodziny, jak i partnerów intymnych.

Zwracanie się o pomoc

Hannah George, kierowniczka Katherine Women's Information and Legal Service, powiedziała, że liczby te nie były dla niej zaskoczeniem. Jak wskazała, co ósmy klient tej organizacji, która zapewnia wsparcie prawne kobietom i dziewczętom w regionie Big Rivers, ma mniej niż 25 lat.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

George poinformowała także o wzroście liczby zgłoszeń od młodych kobiet i dziewcząt w ciągu ostatniego roku. Powiązała wzrost przemocy niefizycznej z rozpowszechnieniem mediów społecznościowych i dostępem do technologii, w tym z groźbami rozpowszechnienia intymnych zdjęć lub nagrań wideo jako formą kontroli.

Wsparcie w odległych społecznościach

W tym roku na Terytorium Północnym, według ABC, cztery kobiety prawdopodobnie zginęły z rąk swoich partnerów. Dwie z nich były nieletnimi dziewczętami z odległych społeczności. W lipcu na wyspie Elcho znaleziono martwą 17-letnią dziewczynę; policja oświadczyła, że przyczyną mogły być obrażenia od uderzeń tępym narzędziem. 34-letniemu mężczyźnie postawiono zarzut zabójstwa, a policja twierdzi, że w chwili jej śmierci pozostawali w relacji domowej.

Trzy miesiące później 16-letnia dziewczyna ze społeczności Alpurrurulam zmarła po zgłoszeniu się do lokalnej kliniki medycznej w związku z domniemanym atakiem fizycznym. 26-letniemu mężczyźnie, który według policji był z nią w związku, również postawiono zarzut zabójstwa.

Donna Ah Chee, kierowniczka Aboriginal Medical Services Alliance Northern Territory, zauważyła, że kliniki medyczne w małych społecznościach są często jednym z nielicznych miejsc, gdzie młode kobiety mogą uzyskać pomoc. Trish Connolly, dyrektorka Northern Territory Council of Social Service, wskazała na znaczny niedobór programów dla dzieci i młodzieży doświadczających przemocy domowej bez opiekuna. W roku finansowym 2025–2026 w ramach programu wczesnej interwencji Circuit Breaker rozpoczęto 439 spraw, jednak program nie jest dostępny w odległych społecznościach.

Czytaj nas na