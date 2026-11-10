W Pakistanie Rada Edukacji Średniej i Ponadśredniej w Bannu (BISE) odroczyła drugie doroczne egzaminy na świadectwo ukończenia szkoły średniej w dystrykcie Północny Waziristan. Decyzję podjęto z powodu sytuacji bezpieczeństwa w regionie, informuje Dawn.

Przełożenie egzaminów

Zgodnie z komunikatem BISE Bannu z 9 listopada egzaminy we wszystkich ośrodkach egzaminacyjnych w dystrykcie przełożono na polecenie zastępcy komisarza Północnego Waziristanu. Zaktualizowany harmonogram zostanie opublikowany później. Uczniom, rodzicom i placówkom edukacyjnym zalecono oczekiwanie na dalsze instrukcje rady.

Jednocześnie egzaminy w ośrodkach Cadet College Razmak w Północnym Waziristanie oraz w tehsilu Bakakhel przy drodze do Miranszahu odbędą się zgodnie z harmonogramem. Ta sesja egzaminacyjna, której rozpoczęcie planowano na 12 października, została już w ubiegłym miesiącu przełożona w trzech dystryktach dywizji Bannu: Bannu, Lakki Marwat i Północnym Waziristanie.

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Godzina policyjna w Mir Ali

Tymczasem w Mir Ali wprowadzono godzinę policyjną na czas operacji bezpieczeństwa. Ograniczenia w Mir Ali i Bobli będą rozpoczynać się po wieczornej modlitwie isza, a droga Bannu–Miranszah zostanie zamknięta dla ruchu.

Przedstawiciel regionu i członek Rady Rozwoju Malik Rohulla Khan oświadczył, że mieszkańcom zezwolono na odwiedzanie rynków w Miranszahu i Dattakhelu w celu zakupu artykułów pierwszej potrzeby. Według niego do wyjazdu z Północnego Waziristanu można korzystać z tras przez Miranszah, Ishak i Razmak.

Według Pakistańskiego Instytutu Studiów nad Konfliktami i Bezpieczeństwem w prowincji Chajber-Pachtunchwa w październiku odnotowano 40 ataków terrorystycznych, wobec 58 we wrześniu. Liczba zabitych spadła z 90 do 38, a rannych — ze 165 do 19.

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