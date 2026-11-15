Badacze odkryli mikroskopijne społeczności w polimetalicznych konkrecjach ze Strefy Clarion-Clipperton, które znacznie różnią się od organizmów żyjących w pobliskich osadach dennych. Jak podaje ScienceAlert, naukowcy zbadali 244 pojedyncze konkrecje wydobyte z głębokości od 4 do 6 kilometrów podczas ekspedycji niemieckiego statku badawczego RV Sonne w 2019 roku.

Życie w szczelinach i porach

Polimetaliczne konkrecje zawierają nikiel, kobalt, miedź, żelazo i mangan oraz są przedmiotem zainteresowania w kontekście potencjalnego górnictwa głębinowego. Jednocześnie ich formowanie trwa miliony lat. Wcześniejsze badania bioróżnorodności w Strefie Clarion-Clipperton koncentrowały się głównie na organizmach żyjących w mule dennym lub na powierzchni konkrecji.

Po rozłamaniu próbek naukowcy znaleźli w szczelinach i porach nicienie obłe, skorupiaki oraz przedstawicieli rodzaju Thurammina. W mniejszej liczbie konkrecji odnotowano również wieloszczety, kinorynchy, niesporczaki i inne organizmy. Mikrospołeczności z konkrecji zebranych na obszarach oddalonych od siebie o około 1 tysiąc kilometrów okazały się bardziej podobne do siebie niż do społeczności z sąsiednich osadów.

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Ślady dawnych organizmów

W wewnętrznych warstwach konkrecji znaleziono również mikroskamieniałości okrzemek, promienic i gąbek morskich. Badacze zaznaczyli, że cząstki biogeniczne w pustkach wskazują na zasiedlenie niektórych takich struktur przez dawne organizmy, jednak nie dowodzą, że żyły one tam dokładnie w momencie formowania się warstw. Odkrycie igieł gąbek oraz otwornicy Saccorhiza, która wykorzystuje je do budowy struktur przypominających skorupy, może wskazywać, że konkrecje były siedliskiem na dnie morskim przez miliony lat.

Autorzy pracy opublikowanej w Scientific Reports ostrzegają, że wielkoskalowe wydobycie konkrecji może doprowadzić do nieodwracalnej utraty jeszcze nieopisanej bioróżnorodności. Ich zdaniem ochrona samych osadów dennych nie zachowa gatunków i społeczności ekologicznych związanych z konkrecjami.

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