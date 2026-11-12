16 listopada w Polsce rozpocznie się dziewiąty i ostatni w 2026 roku turnus szkoleniowy Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej. Potrwa 27 dni i obejmie szkolenie podstawowe w 50 lokalizacjach w całym kraju, informuje RMF24.

Warunki dla kandydatów

Do programu mogą przystąpić obywatele Polski, którzy ukończyli 18 lat, nie byli karani i pomyślnie przejdą badania lekarskie. Wniosek można złożyć w dowolnym Wojskowym Centrum Rekrutacji, za pośrednictwem internetowego portalu rekrutacyjnego do wojska lub telefonicznej infolinii.

Uczestnicy odbędą szkolenie musztry, poznają regulaminy wojskowe i podstawy posługiwania się bronią, wezmą udział w zajęciach taktycznych oraz treningach fizycznych. Kurs zakończy się uroczystym złożeniem przysięgi wojskowej. Przy składaniu wniosku kandydaci mogą wskazać umiejętności i kwalifikacje, które chcą zdobyć podczas służby.

Wynagrodzenie i dalsza służba

Ochotnikom przysługuje uposażenie w wysokości 6 500 zł brutto miesięcznie. Odpowiada ono najniższemu poziomowi uposażenia żołnierza zawodowego. Wszystkie działania szkoleniowe finansuje wojsko.

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Po szkoleniu podstawowym uczestnicy mogą przejść do rezerwy lub kontynuować specjalistyczne szkolenie trwające do 11 miesięcy. Mogą również złożyć wniosek o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej lub Wojsk Obrony Terytorialnej. Absolwenci mają pierwszeństwo podczas naboru do służby zawodowej, a przy spełnieniu kryteriów — także przy zatrudnieniu w administracji publicznej.

Szkolenie w Wojskach Obrony Terytorialnej

Dla osób chcących służyć w Wojskach Obrony Terytorialnej w 2027 roku zaplanowano pięć 16-dniowych kursów szkoleniowych: w lutym, kwietniu, na przełomie czerwca i lipca, sierpnia i września oraz w październiku. Każdy z nich zakończy się złożeniem przysięgi.

Ponadto od 1 lutego do 30 kwietnia 2027 roku w Polsce będzie trwała kwalifikacja wojskowa. Będzie ona dotyczyć przede wszystkim mężczyzn urodzonych w 2008 roku, a także może objąć kobiety urodzone w latach 2000–2008 posiadające wymagane wykształcenie, w tym medyczne, tłumaczeniowe lub psychologiczne.

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