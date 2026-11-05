W polskim mieście Świętochłowice rodzicom 43-letniej kobiety postawiono zarzuty znęcania się psychicznego nad córką, narażenia jej na ciężki uszczerbek na zdrowiu, spowodowania długotrwałej choroby oraz nieudzielenia pomocy. Grozi im od trzech do 20 lat pozbawienia wolności, informuje RMF24.

Stanowiska rodziców i śledztwa

Szefowa Prokuratury Rejonowej w Chorzowie Sabina Kuśmierska poinformowała, że podstawą zarzutów były przede wszystkim opinie sądowo-lekarskie. Zarzuty stanowią jeden epizod obejmujący cztery artykuły polskiego Kodeksu karnego.

Rodzice kobiety sami stawili się na przesłuchanie. Matka nie przyznała się do winy. Ojciec formalnie przyznał się do postawionego mu zarzutu, jednak w wyjaśnieniach zaprzeczył, że dopuścił się zarzucanych mu czynów.

Wobec podejrzanych nie zastosowano środków zapobiegawczych. Śledczy planują zakończyć postępowanie do końca listopada.

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Kwestia pobytu w placówce pomocy społecznej

Równolegle Sąd Rejonowy w Chorzowie rozpatruje za zamkniętymi drzwiami kwestię możliwego przymusowego umieszczenia kobiety w domu pomocy społecznej. Odpowiedni wniosek złożyły prokuratura oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach. Uważają one, że pobyt kobiety poza taką placówką może zagrażać jej życiu.

Na pierwszym posiedzeniu kobieta, która przyszła wraz z ojcem i przedstawicielką, powiedziała dziennikarzom, że czuje się dobrze i chce zostać w domu. Zapewniała również, że nie dzieje jej się tam krzywda. Prokuratura potwierdziła, że obecnie nie mieszka już z rodzicami.

Co wiadomo o sprawie

Służby zajęły się sprawą w lipcu 2025 roku po zgłoszeniu domowej kłótni w jednym z budynków wielorodzinnych w Świętochłowicach. Policja zastała w mieszkaniu 82-letnie małżeństwo oraz ich 43-letnią córkę. Według dostępnych danych sąsiedzi nie widzieli jej od 27 lat. Kobieta miała trudności z poruszaniem się i obrzęki nóg; trafiła do szpitala, gdzie spędziła kilka tygodni.

Polskie media pisały, że rzekomo spędziła niemal trzy dekady w jednym pokoju bez kontaktu ze światem zewnętrznym. Jednocześnie policja podkreślała wówczas, że wstępne sprawdzenie nie potwierdziło, iż kobieta była przetrzymywana w mieszkaniu wbrew swojej woli. Funkcjonariusze oświadczyli również, że wcześniej nie otrzymali zgłoszeń o jej zaginięciu ani innych niepokojących sygnałów spod tego adresu.

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