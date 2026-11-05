W Polsce czterem zatrzymanym postawiono zarzuty szpiegostwa — Deutsche Welle
W Polsce zatrzymano sześć osób w sprawie dotyczącej domniemanego nielegalnego dostarczania do Federacji Rosyjskiej, państwa-agresora, komponentów wykorzystywanych do produkcji amunicji i systemów uzbrojenia. Czterem zatrzymanym postawiono zarzuty szpiegostwa i tymczasowo aresztowano ich na trzy miesiące.
Zarzuty szpiegostwa
Według Deutsche Welle, wśród czworga oskarżonych jest obywatelka Rosji. Polska Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego poinformowała, że wobec dwóch innych osób w sprawie zastosowano nieizolacyjne środki zapobiegawcze.
Koordynator służb specjalnych Polski Tomasz Siemoniak oświadczył, że wśród zatrzymanych jest pięciu obywateli Polski w wieku od 25 do 52 lat oraz 37-letnia obywatelka Rosji.
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Podejrzenie obchodzenia embarga
Według śledztwa grupa dostarczała Moskwie znaczne ilości części do produkcji amunicji i systemów uzbrojenia, mimo obowiązującego embarga. Wszystkim sześciu osobom zarzuca się także naruszenie zasad międzynarodowego handlu towarami i technologiami o strategicznym znaczeniu dla obronności kraju i bezpieczeństwa międzynarodowego.
Siemoniak oświadczył, że wobec Rosji obowiązuje w tej dziedzinie surowe embargo, a operacja miała rzekomo na celu jego obejście.